Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске до пятницы ожидаются ливень с грозами

Купание во время грозы может обернуться утоплением.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 57% 764 мм рт. ст. +26°

Спасатели МАСС предупредили жителей Новосибирска о грядущих грозах, сильных дождях и молниях, которые ожидаются с 3 по 5 июля.

Эксперты подчеркивают, что купание в грозу представляет серьезную опасность, так как молнии являются крайне опасными природными явлениями, а вода может служить проводником электричества.

Спасатели рекомендуют избегать купания в открытых водоемах во время грозы, чтобы избежать возможного поражения молнией.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в 2024 году откроют Центр космических исследований.