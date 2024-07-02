Выставку Рембрандта в Музее изобразительных искусств продлили до сентября

«Каждый четверг в 12:00 по выставке “Рембрандт. Голландский гений торжествующего света” проводятся бесплатные экскурсии при покупке билета на экспозицию, — отметили в музее. — Специалист научно-экспозиционного отдела Алина Белан рассказывает гостям о свете и тьме в творчестве художника, переосмыслении религии через призму личных трагедий и страсти к изучению собственного облика».