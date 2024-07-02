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Выставку Рембрандта в Музее изобразительных искусств продлили до сентября

﻿На выставке в Калининграде представлены более 50 факсимиле художника.

Калининградский музей изобразительных искусств продлевает выставку «Рембрандт. Голландский гений торжествующего света» (0+). Увидеть работы художника можно будет до 1 сентября, сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Экспозиция объединяет более 50 факсимиле из коллекции музея. Это психологические портреты, библейские сюжеты, иронические уличные сценки и лирические пейзажи: мельницы на окраинах Амстердама, хижины и дамбы, уходящие вдаль вереницы каналов. Все произведения — дар вдовы немецкого скульптора Германа Брахерта Ирмгардт Зиглох-Брахерт.

«Каждый четверг в 12:00 по выставке “Рембрандт. Голландский гений торжествующего света” проводятся бесплатные экскурсии при покупке билета на экспозицию, — отметили в музее. — Специалист научно-экспозиционного отдела Алина Белан рассказывает гостям о свете и тьме в творчестве художника, переосмыслении религии через призму личных трагедий и страсти к изучению собственного облика».

Для школьников и студентов действует Пушкинская карта.