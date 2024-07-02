Штормовое предупреждение на среду объявлено в 12 областях Казахстана

«В Астане 3 июля временами ожидаются гроза, возможен град. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с. В Акмолинской области на севере, востоке, юге ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Кокшетау временами ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный утром и днем порывы 15−18 м/с», — говорится в сообщении.
В Карагандинской области днем на севере, в центре ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области ожидается гроза, днем гроза, на севере, в центре области град, шквал. Ветер северо-западный, западный утром и днем на западе, в центре области порывы 15−20 м/с. В Караганде 3 июля ожидается гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.
В области Улытау днем на севере, востоке ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане 3 июля ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В области Жетысу ожидается ветер западный на востоке, в центре, горных районах области 15−20, в районе Алакольских озер порывы 23−28 м/с. В Талдыкоргане 3 июля ожидается ветер западный днем порывы 15−20 м/с.
В области Абай ночью на востоке, юге ожидается временами сильный дождь. Ночью на востоке, юге области ожидается гроза, днем гроза, на востоке, юге, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный на севере, юге, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее 3 июля днем ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, востоке области ожидается временами сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области 15−20, днем порывы 23 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 3 июля ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15−20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Павлодарской области утром и днем на севере ожидается сильный дождь, на севере, западе, юге области гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, западе, юге области 15−20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре 3 июля днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области ночью и утром на севере ожидается туман.
В Северо-Казахстанской области на севере, востоке, юге ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, северный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с. В Петропавловске 3 июля ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный 15−20 м/с.
В Атырауской области днем на юге, востоке ожидается гроза. Днем по области сохраняется сильная жара до +35+38. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау 3 июля днем ожидается сильная жара до +36.
В Западно-Казахстанской области днем на западе ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 35−37 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске 3 июля сохраняется высокая пожарная опасность.
В Костанайской области днем на западе, востоке, юге ожидаются гроза, град. Ночью и утром на северо-западе области туман. Ветер северо-западный, северный днем на востоке, юге области порывы 15−20 м/с.