Штормовое предупреждение на среду объявлено в 12 областях Казахстана

В Карагандинской области днем на севере, в центре ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области ожидается гроза, днем гроза, на севере, в центре области град, шквал. Ветер северо-западный, западный утром и днем на западе, в центре области порывы 15−20 м/с. В Караганде 3 июля ожидается гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.