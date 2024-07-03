Названы самые необычные вакансии в Красноярске

В Красноярске назвали самые необычные вакансии. Об этом сообщает hh.ru.
В частности, работодатели ищут синоптика в Центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на зарплату от 35 тысяч рублей. Кандидату требуется высшее профильное образование, умение разбираться в ГИС-Метео.
Ещё одна вакансия — сборщик аэролодок. Зарплата от 45 тысяч рублей. Потребуется участвовать в производстве лодок-вездеходов. Высшее образование не обязательно.
Тройку необычных вакансий замыкает андеррайтер по страхованию автотранспорта. Специалист должен оценивать риски по КАСКО и ОСАГО, консультировать продавцов, готовить договоры страхования. Требуется бесконфликтность, высшее образование, устойчивость к стрессовым ситуациям. Заработная плата не указана.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае среднестатистическая семья за четыре года может накопить на квартиру.