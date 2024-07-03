Путаница для водителей и пассажиров: как на Южном вокзале поехал транспорт после изменения схемы

Разделение транспортных потоков негативно сказалось на работе автобусов и троллейбусов. Теперь они дольше находятся на остановке, потому что не могут выехать в сторону Южного вокзала по светофору. Время ожидания сигнала выросло до 72 секунд, тогда как автомобилисты, следуя по обычному маршруту без заезда на остановку, стоят всего 25. Для общественного транспорта ситуация только усугубилась.