Путаница для водителей и пассажиров: как на Южном вокзале поехал транспорт после изменения схемы

В Калининграде с 29 июня частично изменилась схема дорожного движения у Южного вокзала. Как теперь поехал транспорт и что бросается в глаза, читайте в материале «Клопс».
Что изменилось?
Остановку, на которой останавливались городские автобусы, маршрутки и троллейбусы, перенесли ближе к трамвайному кольцу между железнодорожным и автовокзалом.
Городской транспорт вереницей следует по выделенной полосе.
По замыслу властей, такая схема должна увеличить пропускную способность узла на 30%, а также обеспечить безопасность пассажиров. Людям теперь проще попасть на остановку: без прогулок по проезжей части или по парковке среди машин. По наблюдению корреспондента «Клопс», дорожная ситуация стала чуть лучше. Однако не всё так гладко, как планировалось в кабинетах городской администрации.
Что бросилось в глаза
Разделение транспортных потоков негативно сказалось на работе автобусов и троллейбусов. Теперь они дольше находятся на остановке, потому что не могут выехать в сторону Южного вокзала по светофору. Время ожидания сигнала выросло до 72 секунд, тогда как автомобилисты, следуя по обычному маршруту без заезда на остановку, стоят всего 25. Для общественного транспорта ситуация только усугубилась.
Есть недостатки и в организации движения. При выезде с парковки разрешено ехать только по направлению к пл. Калинина. Повернуть налево не позволяет разметка.
Часть автобусов по-прежнему останавливается на старом месте. Пассажирам приходится высматривать нужный маршрут, бегая по парковке.
На въезде дорогу автобусам часто блокируют таксисты: на то, чтобы высадить людей с чемоданами, тоже уходит время.
Таксисты мешают и на выезде. Машины стоят вереницей прямо возле светофора. Водители даже успели обозначить свои места, установив самопальный знак.
Парковка для легковушек отделена специальными пластмассовыми столбиками, но установлены они почему-то за её пределами. Безопасная линия людям недоступна, приходится идти по проезжей части, так как машины встают вплотную к дорожным разделителям.
Со стороны памятника Калинину другой недостаток: нет пешеходного перехода. Для людей тротуар просто прерывается, многие бегают между автобусами и машинами.
Перенос остановки ожидаемо не повлиял и на более важные проблемы транспорта: автобусы переполнены. Особенно это заметно по маршруткам, в которых пассажиров набивается заметно больше положенного.
Обустройство выделенной полосы на проезжей части у памятника Калинину добавило неразберихи: разметка здесь появилась, а знаки — нет. Теперь повернуть в сторону магазина «Виктория» можно с крайнего левого и среднего ряда. Правый — только для автобусов. По ПДД — пассажирский транспорт не может совершать подобные манёвры.
На самом перекрёстке нанесли прерывистую разметку: те, кто едут со стороны Ленинского проспекта на новую парковку у вокзала, должны обозначать этот манёвр сигналом поворотника.
Стоит отметить, что на участке вдоль памятника движение одностороннее. Знак «Кирпич», впрочем, установлен неправильно: его поставили почему-то с левой стороны от проезжей части.