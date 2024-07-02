Первая в стране летняя образовательная смена для учеников из педагогических классов проходит в Нижегородской области

Нижегородская область первой в стране проводит летнюю образовательную смену для обучающихся психолого-педагогических классов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Смена стартовала 1 июля 2024 года. Ее участниками стали более 50 старшеклассников из 15 муниципалитетов региона. Все они нацелены на получение профессии учителя.
Как отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, работа по развитию сети профильных психолого-педагогических классов ведется в регионе с 2021 года. В настоящее время в различных образовательных организациях Нижегородской области действуют более 140 педагогических классов. Это первое звено в цепочке непрерывного педагогического профессионального образования.
По словам директора Дзержинского педагогического колледжа Михаила Тарасова, в ходе смены ребята смогут получить первое представление о педагогической профессии.
В рамках программы обучения запланированы мастер-классы и тренинги специалистов регионального центра развития талантов детей и молодежи «Вега», частного учреждения дополнительного образования «Сёма», а также нижегородского регионального отделения Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей».
Преподаватели Дзержинского педагогического колледжа проведут самодиагностику компетенций обучающихся. Также для ребят пройдет мотивационная встреча с членом почетного экспертного совета Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», одним из победителей первой национальной премии в области профориентации «Россия — мои горизонты» Светланой Кузиной.
«Я рада, что мне удалось попасть на эту смену, потому что я планирую поступать в вуз на учителя биологии. Мне интересна работа с детьми и обучение их предмету. Я неплохо знаю биологию и уверена, что смогу научить этому предмету и других. Обучение в психолого-педагогическом классе помогает мне углубить знания по биологии и обществознанию, а благодаря смене я получу больше практических навыков», — поделилась ученица 10-го класса общеобразовательной школы № 1 Дзержинска Дарья Полякова.