Первая в стране летняя образовательная смена для учеников из педагогических классов проходит в Нижегородской области

«Я рада, что мне удалось попасть на эту смену, потому что я планирую поступать в вуз на учителя биологии. Мне интересна работа с детьми и обучение их предмету. Я неплохо знаю биологию и уверена, что смогу научить этому предмету и других. Обучение в психолого-педагогическом классе помогает мне углубить знания по биологии и обществознанию, а благодаря смене я получу больше практических навыков», — поделилась ученица 10-го класса общеобразовательной школы № 1 Дзержинска Дарья Полякова.