«Не хватает энтузиастов»: Ермак рассказал о проблемах с запуском водных турмаршрутов в регионе

Для запуска водных турмаршрутов в регионе не хватает причальной инфраструктуры и заинтересованных предпринимателей. Такое мнение высказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на заседании экспертного совета.
Власти готовы субсидировать покупку прогулочных судов. По словам Ермака, некоторые предприниматели хотят организовать прокат яхт, однако таких энтузиастов мало.
«Не хватает на сегодняшний момент тех энтузиастов, прозорливых, долго планирующих бизнесменов, которые войдут в этот бизнес и скажут: “Я готов купить десять лодок по 20 миллионов рублей, которые я смогу сдавать как чартерный флот. Мне нужен объём 200 миллионов рублей”. Или кто-то скажет: “Я готов сделать причал в Причалах, причал в Рыбачьем. Субсидируйте, пожалуйста <…>”. Понятно, что это пока только разговоры, но понимание у нас есть. Нет партнёров. Власть же не может заняться бизнесом. Мы можем только создать условия».
Министр также отметил, что для чартерного флота не требуется сложная инфраструктура.
«Вбил арматуру, ошвартовался и отдыхаешь. Так по всей Европе отдыхают люди. Им даже особо причальная инфраструктура не нужна. Она необходима только в тех местах, где есть достопримечательности. Подошёл к Гвардейску, ошвартовался около Тапиау, вышел-погулял, купил себе еду, на лодку загрузил, сам себе приготовил — идёшь дальше», — рассказал Ермак.
Ранее стало известно, что по маршруту из Калининградского в Куршский залив планируют пустить чартерный флот. Проект подразумевает запуск водного маршрута Е70 на территории региона.