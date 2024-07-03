«Не хватает энтузиастов»: Ермак рассказал о проблемах с запуском водных турмаршрутов в регионе

«Не хватает на сегодняшний момент тех энтузиастов, прозорливых, долго планирующих бизнесменов, которые войдут в этот бизнес и скажут: “Я готов купить десять лодок по 20 миллионов рублей, которые я смогу сдавать как чартерный флот. Мне нужен объём 200 миллионов рублей”. Или кто-то скажет: “Я готов сделать причал в Причалах, причал в Рыбачьем. Субсидируйте, пожалуйста <…>”. Понятно, что это пока только разговоры, но понимание у нас есть. Нет партнёров. Власть же не может заняться бизнесом. Мы можем только создать условия».