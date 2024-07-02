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В Нижегородском районе поздравили серебряных медалистов

50 выпускников получили медали «За особые успехи в учении» 2 степени.

Чествование 50 выпускников, завершивших обучение с медалями «За особые успехи в учении» 2 степени состоялось в Нижегородском районе. Глава администрации района Алексей Рыболовлев поздравил медалистов на торжественном мероприятии.

В администрации сообщили, что в этом году школу в районе заканчивают 737 одиннадцатиклассников. Из них 93 ученика удостоены медалей 1 степени и 50—2 степени. Также 17 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, что на 4 человека больше по сравнению с прошлым годом.

Алексей Рыболовлев выступил с приветственным словом, поздравив выпускников и пожелав им успехов: «Сегодняшний день наполнен волнением. Сегодня мы чествуем выпускников, которые успешно завершили важный этап своей жизни, окончили школу с высокими результатами и получают заслуженные награды — медали 2 степени! Теперь перед вами открывается огромное пространство возможностей. Самое главное сейчас для каждого из вас — прислушаться к своему сердцу и понять, по какому пути вы хотите идти и где реализоваться. Помните, ваша прочная жизненная опора, которая никогда не утратит свою ценность — это знания. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, совершенствуйтесь. Мы гордимся каждым из вас! Если сегодня, на школьном жизненном пути вы смогли достичь успеха, то сможете сделать это и в будущем», — сказал он.

Глава района вместе с депутатами вручил медали выпускникам и благодарственные письма директорам школ Нижегородского района.

В церемонии также приняли участие депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов, депутаты Городской думы Нижнего Новгорода Елена Аржанова, Оксана Дектерева, Ольга Балакина, Жанна Скворцова, священник Михаил Сторонкин, директора школ и выпускники района.

«ККаждый из вас, ребята, заслуживает похвалы! Вы успешно завершили школу и переходите на новую ступень жизни — выбор дальнейшей профессии, которая покажет ваши лучшие качества и даст возможность раскрыть таланты и умения, основу которых заложили в школьные годы педагоги и наставники! Будьте уверены в себе и своих силах! В добрый путь!», — отметили депутаты Законодательного собрания и Городской Думы Нижнего Новгорода.

Церемонию завершила песня «Мы желаем счастья вам» в исполнении воспитанницы Дома детской культуры им. А. П. Бринского Полины Маслениковой.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что в этом году в Нижнем Новгороде школу на «отлично» окончили 692 ученика. Районами-лидерами по числу отличников стали Советский (111 отличников), Автозаводский (107 отличников) и Нижегородский (102 отличника) районы.