В Нижегородском районе поздравили серебряных медалистов

Чествование 50 выпускников, завершивших обучение с медалями «За особые успехи в учении» 2 степени состоялось в Нижегородском районе. Глава администрации района Алексей Рыболовлев поздравил медалистов на торжественном мероприятии.
В администрации сообщили, что в этом году школу в районе заканчивают 737 одиннадцатиклассников. Из них 93 ученика удостоены медалей 1 степени и 50—2 степени. Также 17 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, что на 4 человека больше по сравнению с прошлым годом.
Глава района вместе с депутатами вручил медали выпускникам и благодарственные письма директорам школ Нижегородского района.
В церемонии также приняли участие депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов, депутаты Городской думы Нижнего Новгорода Елена Аржанова, Оксана Дектерева, Ольга Балакина, Жанна Скворцова, священник Михаил Сторонкин, директора школ и выпускники района.
Церемонию завершила песня «Мы желаем счастья вам» в исполнении воспитанницы Дома детской культуры им. А. П. Бринского Полины Маслениковой.
Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что в этом году в Нижнем Новгороде школу на «отлично» окончили 692 ученика. Районами-лидерами по числу отличников стали Советский (111 отличников), Автозаводский (107 отличников) и Нижегородский (102 отличника) районы.