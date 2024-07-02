В Нижегородском районе поздравили серебряных медалистов

В администрации сообщили, что в этом году школу в районе заканчивают 737 одиннадцатиклассников. Из них 93 ученика удостоены медалей 1 степени и 50—2 степени. Также 17 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, что на 4 человека больше по сравнению с прошлым годом.

Алексей Рыболовлев выступил с приветственным словом, поздравив выпускников и пожелав им успехов: «Сегодняшний день наполнен волнением. Сегодня мы чествуем выпускников, которые успешно завершили важный этап своей жизни, окончили школу с высокими результатами и получают заслуженные награды — медали 2 степени! Теперь перед вами открывается огромное пространство возможностей. Самое главное сейчас для каждого из вас — прислушаться к своему сердцу и понять, по какому пути вы хотите идти и где реализоваться. Помните, ваша прочная жизненная опора, которая никогда не утратит свою ценность — это знания. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, совершенствуйтесь. Мы гордимся каждым из вас! Если сегодня, на школьном жизненном пути вы смогли достичь успеха, то сможете сделать это и в будущем», — сказал он.