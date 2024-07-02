Башкирские спасатели сообщили о прекращении поисков двух пропавших подростков

Сегодня, 2 июля, в Башкирии завершились поиски двух пропавших подростков. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Ночью в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Стерлитамаке пропал 17-летний подросток, который уехал в деревню Урняк. К счастью, его быстро удалось найти благодаря полицейским.
Аналогичный случай произошел в Учалинском районе. Вчера, 1 июля, пропал 11-летний ребенок, он тоже быстро нашелся.
По словам специалистов, в период летних каникул с детьми может произойти все, что угодно, и потому родителям стоит их обучить элементарным правилам безопасности и напомнить о номерах экстренных служб.
— Безопасность ваших детей — ваша ответственность, — заявили в ГК ЧС.
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