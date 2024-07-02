Во время благоустройства уфимской улицы Заки Валиди в доходном доме Капкаева нашли подземный этаж

В Уфе во время благоустройства улицы Заки Валиди в рамках подготовки к 450-летнему юбилею города была обнаружена интересная находка. Об этом на своей личной странице рассказал глава администрации Кировском районе Илвир Нурдавлятов.
На Валиди расположен доходный дом видного башкирского религиозного и общественного деятеля Гиниятуллы Капкаева. Двухэтажное кирпичное здание построен в начале XX века, около 1910−1911 годов.
Капкаев был членом Магометанского Духовного собрания и муллой первой уфимской Соборной мечети. Свой дом он использовал для сдачи жилых помещений внаем. Планировка строения предусматривала три подъезда с отдельными входами. Кроме того, здесь же располагался Капкаевский магазин.
Во времена СССР доходный дом переустроили под обычное жилье. Известно, что в годы Великой Отечественной войны в единственном на всю округу магазине, расположенном на первом этаже, выдавали хлеб по карточкам. Вдоль улицы Фрунзе в то время выстраивались громадные череди.
— В результате раскопок объекта культурного наследия оказалось, что под землей находится целый подземный этаж! На данный момент проводятся работы по ремонту фасада, кровли и укреплению цокольного этажа, чтобы сохранить объект культурного наследия, — поведал Нурдавлятов.
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