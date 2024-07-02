Во время благоустройства уфимской улицы Заки Валиди в доходном доме Капкаева нашли подземный этаж

Во времена СССР доходный дом переустроили под обычное жилье. Известно, что в годы Великой Отечественной войны в единственном на всю округу магазине, расположенном на первом этаже, выдавали хлеб по карточкам. Вдоль улицы Фрунзе в то время выстраивались громадные череди.