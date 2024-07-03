В Омскую область хотят привлечь 1,5 млн туристов

Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что за год число туристов увеличилось на 30%, что позволило региону войти в топ-30 самых привлекательных для туристов мест.
Омская область стремится привлечь к себе 1,5 миллиона посетителей к 2030 году. Для достижения этой цели власти активно развивают инфраструктуру, открывают новые гостиницы, готовятся к строительству аэропорта и развивают парки для семейного и экстремального отдыха.
Напомним, ранее мы писали, что Виталий Хоценко назначен председателем координационного Совета МАСС по промышленному и научно-техническому развитию.