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В Омскую область хотят привлечь 1,5 млн туристов

На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве представлен план развития туризма в Омской области.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что за год число туристов увеличилось на 30%, что позволило региону войти в топ-30 самых привлекательных для туристов мест.

Омская область стремится привлечь к себе 1,5 миллиона посетителей к 2030 году. Для достижения этой цели власти активно развивают инфраструктуру, открывают новые гостиницы, готовятся к строительству аэропорта и развивают парки для семейного и экстремального отдыха.

Напомним, ранее мы писали, что Виталий Хоценко назначен председателем координационного Совета МАСС по промышленному и научно-техническому развитию.

туризм и отдых