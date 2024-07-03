В Омскую область хотят привлечь 1,5 млн туристов

Омская область стремится привлечь к себе 1,5 миллиона посетителей к 2030 году. Для достижения этой цели власти активно развивают инфраструктуру, открывают новые гостиницы, готовятся к строительству аэропорта и развивают парки для семейного и экстремального отдыха.