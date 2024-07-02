В муфтияте Дагестана не нашли оснований для всеобщего запрета никаба

«Вышеуказанные решения касаются случаев, если в этом нет риска соблазна. В противном случае закрывать лицо обязательно, по единогласному мнению ученых. <…> Муфтий РД рассмотрел вопрос вынесения фетвы о запрете никаба в Республике Дагестан <…>. После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба», — говорится в заявлении.