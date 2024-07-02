В муфтияте Дагестана не нашли оснований для всеобщего запрета никаба

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Отдел фетв при муфтияте Дагестана после тщательного анализа шариатских текстов не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба, сообщила пресс-служба религиозного учреждения.
«Вышеуказанные решения касаются случаев, если в этом нет риска соблазна. В противном случае закрывать лицо обязательно, по единогласному мнению ученых. <…> Муфтий РД рассмотрел вопрос вынесения фетвы о запрете никаба в Республике Дагестан <…>. После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба», — говорится в заявлении.
При этом в пресс-службе отметили, что в некоторых случаях допускается введение локального запрета на ношение никаба, поскольку «безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение».
«Данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер. Примеров подобной практики в исламе достаточно», — резюмировали в муфтияте Дагестана.
Как уточнил заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов, итоговое решение по этому вопросу вынесут после приведения примеров запрета, прописанных в шариате.
Во вторник вечером руководитель отдела фетв Ахмед-Хаджи Исаев заявил, что некоторые ученые считают ношение никаба обязательным, другие — только желательным, а третьи — и вовсе нежелательным.
На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, предложил Госдуме законодательно запретить ношение никабов в стране. По его мнению, такую норму необходимо принять как можно скорее.
Незадолго до этого глава Дагестана Сергей Меликов также высказался против ношения никаба из соображений безопасности. Он также отметил, что в целом эта одежда несвойственна кавказским народам.
В воскресенье, 30 июня, стало известно о скандале в дагестанском Хасавюрте, связанном с ношением никаба. Как рассказал глава региона, некий «псевдообщественник» устроил травлю врача из-за просьбы к пациентке снять головной убор на медобследовании. По его словам, этот человек на основе субъективных фактов угрожал женщине, которая выполняла свою работу.
Меликов выразил поддержку врачу и гарантировал ей защиту. Он также предупредил, что «псевдолидеров» общественного мнения, пытающихся разобщить население страны, ждут неминуемые последствия.