Нижегородский метатель молота Валерий Пронкин победил на VII этапе Всероссийских соревнований в Брянске

Валерий Пронкин, воспитанник Комплексной спортивной школы олимпийского резерва № 1 и спортсмен регионального Центра спортивной подготовки, стал лучшим на VII этапе Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Королева спорта» памяти заслуженного тренера РСФСР Евгения Синяева. Соревнования прошли в Брянске. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.
По информации департамента, Валерий Пронкин одержал победу в метании молота, показав результат 76.94 метра. Следующим соревнованием для нижегородского атлета станет Кубок России по легкой атлетике в Чебоксарах.
Также две бронзовые медали завоевали нижегородские легкоатлеты на Первенстве России по легкой атлетике U18 лет в Смоленске. Андрей Долин стал третьим в беге на 3000 м, а Елизавета Иванова показала третий результат в толкании ядра (14,33 м).