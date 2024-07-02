Нижегородский метатель молота Валерий Пронкин победил на VII этапе Всероссийских соревнований в Брянске

Также две бронзовые медали завоевали нижегородские легкоатлеты на Первенстве России по легкой атлетике U18 лет в Смоленске. Андрей Долин стал третьим в беге на 3000 м, а Елизавета Иванова показала третий результат в толкании ядра (14,33 м).