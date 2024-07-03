Что можно и нельзя делать в день Мефодия Перепелятника 3 июля, который называют Паутинный день

Православная церковь 3 июля вспоминает святого Мефодия. В народе отмечают день Мефодия Перепелятника. Все дело в том, что в указанный день на поля слетались перепела. Однако у праздника существует еще одно название — Паутинный день. Так, 3 июля наблюдали за пауками, которые предсказывали погоду.