Что можно и нельзя делать в день Мефодия Перепелятника 3 июля, который называют Паутинный день

Православная церковь 3 июля вспоминает святого Мефодия. В народе отмечают день Мефодия Перепелятника. Все дело в том, что в указанный день на поля слетались перепела. Однако у праздника существует еще одно название — Паутинный день. Так, 3 июля наблюдали за пауками, которые предсказывали погоду.
Что нельзя делать 3 июля
Девушкам не следует заплетать косы. Считается, что качество волос может ухудшится. Кроме того, запрещено пересчитывать накопления. Подобное может привести к незапланированным тратам. Не рекомендуется 3 июля рвать паутину. Предки верили, что это грозит финансовыми проблемами.
Что можно делать 3 июля
По традиции, было принято охотиться на перепелов. Но большей удачей считалось поймать именно белого перепела. Кроме того, 3 июля пристально наблюдали за поведением пауков, так как они предсказывали погоду.
Согласно приметам, на улучшение погоды указывает паук, который плетет паутину. Если он неподвижно сидит, то ждали дождливой погоды. В том случае, если муравьи спрятались в муравейник, то будет ненастье.