Усиленный полив растений в Дзержинске проводится из-за аномальной жары

«Бригады приступают к поливу цветников, деревьев и кустарников, посаженных в этом и в прошлом году, с семи вечера и заканчивают работу около 23 часов. Мы специально сдвинули время полива на поздний вечер, чтобы избежать ожогов на листьях растений под палящим солнцем. Поливальные машины совершают по нескольку рейсов, чтобы наши клумбы, цветники и молодые саженцы без потерь перенесли летнюю жару. Площади высаженных растений с каждым годом увеличиваются, соответственно, расход воды на их полив стал значительно больше. Для сравнения: года три назад нам хватало для этого порядка 16 кубометров воды в день, а сейчас — более 50», — отметил директор МБУ «Город» г. Дзержинска Александр Ржавин.