Усиленный полив растений в Дзержинске проводится из-за аномальной жары

Полив зеленых насаждений усилили в Дзержинске из-за аномальной жары. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Жара, по прогнозам синоптиков, продлится в Нижегородской области до конца недели. В ответ на высокие температуры, полив растений в городских парках и общественных пространствах будет проводиться в вечернее время. МБУ «Город» планирует использовать свыше 50 кубометров воды ежедневно, что эквивалентно 5000 ведер.
Ежедневно специалисты МБУ «Город» поливают более 3000 квадратных метров цветников, а также множество молодых деревьев и кустарников. В этом году для озеленения Дзержинска будет использовано свыше 145 тысяч различных растений, включая деревья, кустарники, многолетние и однолетние цветы. Значительная часть уже высажена, а основная посадка деревьев и кустарников запланирована на осень.
Дополнительно, дорожные службы города проводят орошение проезжих частей центральных улиц, таких как Гайдара, Чапаева, Черняховского и Петрищева.