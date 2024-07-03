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Усиленный полив растений в Дзержинске проводится из-за аномальной жары

Температура в регионе достигает +35 градусов.

Полив зеленых насаждений усилили в Дзержинске из-за аномальной жары. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Жара, по прогнозам синоптиков, продлится в Нижегородской области до конца недели. В ответ на высокие температуры, полив растений в городских парках и общественных пространствах будет проводиться в вечернее время. МБУ «Город» планирует использовать свыше 50 кубометров воды ежедневно, что эквивалентно 5000 ведер.

«Бригады приступают к поливу цветников, деревьев и кустарников, посаженных в этом и в прошлом году, с семи вечера и заканчивают работу около 23 часов. Мы специально сдвинули время полива на поздний вечер, чтобы избежать ожогов на листьях растений под палящим солнцем. Поливальные машины совершают по нескольку рейсов, чтобы наши клумбы, цветники и молодые саженцы без потерь перенесли летнюю жару. Площади высаженных растений с каждым годом увеличиваются, соответственно, расход воды на их полив стал значительно больше. Для сравнения: года три назад нам хватало для этого порядка 16 кубометров воды в день, а сейчас — более 50», — отметил директор МБУ «Город» г. Дзержинска Александр Ржавин.

Ежедневно специалисты МБУ «Город» поливают более 3000 квадратных метров цветников, а также множество молодых деревьев и кустарников. В этом году для озеленения Дзержинска будет использовано свыше 145 тысяч различных растений, включая деревья, кустарники, многолетние и однолетние цветы. Значительная часть уже высажена, а основная посадка деревьев и кустарников запланирована на осень.

Дополнительно, дорожные службы города проводят орошение проезжих частей центральных улиц, таких как Гайдара, Чапаева, Черняховского и Петрищева.