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Популярный пляж «атаковали» веревочники — сколько «снимают» с отдыхающих

Не все готовы раскрыть кошельки.

Источник: PrimaMedia.ru

Летний сезон в Находке начался традиционно с появления шлагбаумов и веревок у популярных мест отдыха. Один из таких корр. PrimaMedia нашел на пляже бухты Козина на «Золотарях». Парковка на летний сезон превратилась в платную и почти пустую.

За въезд требуют 300 рублей. Не все готовы раскрыть кошельки и оставляют свои автомобили по обочинам дороги. Для машины тень, но для пешеходов проблема — заставлен единственный выход к морю.

«Непонятно за что берут деньги за проезд, ни нормальных туалетов на пляже, ни условий, конечно я лучше оставлю машину подальше и пройдусь пешком», — говорит отдыхающая Светлана.

И стоит парковка полупустая. Может, конечно, ситуация в выходные изменится.

Стоит отметить, что в несезон никто не следит за парковкой, и она бесплатна. И биотуалеты, установленные на ней, закрыты. Сейчас биотуалеты открыты, но на солнце накаляется все, что находится внутри кабинки. Думается, что некоторые туристы предпочтут кусты.

туризм и отдых