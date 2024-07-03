Популярный пляж «атаковали» веревочники — сколько «снимают» с отдыхающих

Летний сезон в Находке начался традиционно с появления шлагбаумов и веревок у популярных мест отдыха. Один из таких корр. PrimaMedia нашел на пляже бухты Козина на «Золотарях». Парковка на летний сезон превратилась в платную и почти пустую.
За въезд требуют 300 рублей. Не все готовы раскрыть кошельки и оставляют свои автомобили по обочинам дороги. Для машины тень, но для пешеходов проблема — заставлен единственный выход к морю.
«Непонятно за что берут деньги за проезд, ни нормальных туалетов на пляже, ни условий, конечно я лучше оставлю машину подальше и пройдусь пешком», — говорит отдыхающая Светлана.
И стоит парковка полупустая. Может, конечно, ситуация в выходные изменится.
Стоит отметить, что в несезон никто не следит за парковкой, и она бесплатна. И биотуалеты, установленные на ней, закрыты. Сейчас биотуалеты открыты, но на солнце накаляется все, что находится внутри кабинки. Думается, что некоторые туристы предпочтут кусты.