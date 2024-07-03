Популярный пляж «атаковали» веревочники — сколько «снимают» с отдыхающих

Стоит отметить, что в несезон никто не следит за парковкой, и она бесплатна. И биотуалеты, установленные на ней, закрыты. Сейчас биотуалеты открыты, но на солнце накаляется все, что находится внутри кабинки. Думается, что некоторые туристы предпочтут кусты.