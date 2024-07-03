Стало известно, какие звезды выступят на Дне города во Владивостоке

Как рассказали в городской администрации, в День города мероприятия развернутся на набережной Цесаревича, а также на центральной площади. Завершится празднование вечерней программой. В 19.00 для зрителей выступит финалист вокального шоу «Голос. 8 сезон» на Первом канале Антон Токарев. Затем в 20.00 Владивосток с днем рождения поздравит группа «Иван Панфилов».