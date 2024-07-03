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Стало известно, какие звезды выступят на Дне города во Владивостоке

Хэдлайнером вечера станет группа «IOWA».

Источник: Аргументы и факты

Стало известно, кто из популярных артистов выступит на Дне города во Владивостоке, который отметят 6 июля.

Как рассказали в городской администрации, в День города мероприятия развернутся на набережной Цесаревича, а также на центральной площади. Завершится празднование вечерней программой. В 19.00 для зрителей выступит финалист вокального шоу «Голос. 8 сезон» на Первом канале Антон Токарев. Затем в 20.00 Владивосток с днем рождения поздравит группа «Иван Панфилов».

А хэдлайнером вечера станет группа «IOWA». Выступление известного коллектива запланировано в 21.00. Подробнее с программой мероприятия на День города Во Владивостоке можно ознакомиться в нашем материале.

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