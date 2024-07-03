Туман и дожди ожидаются в Приморье в среду

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в южной половине местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +20…+32°C.