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Туман и дожди ожидаются в Приморье в среду

Температура воздуха, по заверениям синоптиков, достигнет 32 градусов жары.

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 51% 763 мм рт. ст. +26°
Источник: PrimaMedia.ru

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в южной половине местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +20…+32°C.

Во Владивостоке облачно, небольшой, в первой половине умеренный дождь. Ветер юго-восточный, во второй половине северный умеренный. Температура воздуха +19…+21°С.

В Уссурийске облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +22…+24°C.

В Находке облачно, небольшой, в первой половине умеренный дождь. Ветер восточный умеренный до сильного, утром слабый. Температура воздуха +21…+23°C.

Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Находка +18°C, в заливе Посьета +22°C.