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Известный скульптор Эдуард Барсегов стал почетным гражданином города Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля, ФедералПресс. В день 164-летия города Владивостока известному приморскому скульптору Эдуарду Барсегову присвоено звание почетного гражданина города Владивостока. В связи с состоянием здоровья удостоверение, диплом, нагрудный знак, медаль и другие регалии почетного гражданина города вручили семье заслуженного художника России глава города Константин Шестаков и председатель Думы города Андрей Брик.

На торжественной церемонии, прошедшей в большом зале правительства Приморского края, супруга скульптора Ирина Анатольевна передала слова благодарности собравшимся от Эдуарда Барсегова.

«Эдуард Владимирович передавал большой привет и благодарность Думе Владивостока и администрации нашего родного города за оказанную честь. Все его творчество и педагогическая деятельность служили проводниками русского классического искусства и культуры на Дальнем Востоке», — сказала она.

Она также отметила, что семья была одновременно удивлена и горда, узнав о присуждении почетного звания.

«Эдуард, ты не зря родился в этом городе. Даже памятник Кириллу и Мефодию стоит на месте вашего бывшего дома», — вспомнила Ирина Анатольевна слова друга семьи.

Андрей Брик подчеркнул, что вручение звания почетного гражданина является важной традицией, приуроченной ко Дню основания Владивостока. По его мнению, Эдуард Барсегов внес и продолжает вносить неоценимый вклад в культурное развитие Дальнего Востока и города Владивостока, поэтому как никто другой достоин этой высокой регалии.

«Список почетных граждан Владивостока пополнился еще одним достойным именем. Творчество, многолетняя педагогическая деятельность и активная гражданская позиция Эдуарда Владимировича Барсегова вызывают заслуженное уважение и признательность жителей города», — подчеркнул председатель Думы.

Звание «Почетный гражданин города Владивостока» было присвоено Барсегову решением Думы Владивостока за его вклад в благополучие и процветание города. Инициатором присвоения звания выступило Приморское краевое отделение Союза художников России.