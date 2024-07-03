Известный скульптор Эдуард Барсегов стал почетным гражданином города Владивостока

На торжественной церемонии, прошедшей в большом зале правительства Приморского края, супруга скульптора Ирина Анатольевна передала слова благодарности собравшимся от Эдуарда Барсегова.
«Эдуард Владимирович передавал большой привет и благодарность Думе Владивостока и администрации нашего родного города за оказанную честь. Все его творчество и педагогическая деятельность служили проводниками русского классического искусства и культуры на Дальнем Востоке», — сказала она.
Она также отметила, что семья была одновременно удивлена и горда, узнав о присуждении почетного звания.
«Эдуард, ты не зря родился в этом городе. Даже памятник Кириллу и Мефодию стоит на месте вашего бывшего дома», — вспомнила Ирина Анатольевна слова друга семьи.
«Список почетных граждан Владивостока пополнился еще одним достойным именем. Творчество, многолетняя педагогическая деятельность и активная гражданская позиция Эдуарда Владимировича Барсегова вызывают заслуженное уважение и признательность жителей города», — подчеркнул председатель Думы.
Звание «Почетный гражданин города Владивостока» было присвоено Барсегову решением Думы Владивостока за его вклад в благополучие и процветание города. Инициатором присвоения звания выступило Приморское краевое отделение Союза художников России.