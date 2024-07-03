Роспотребнадзор выявил незаконный детский лагерь в СНТ под Новосибирском

В прошлом году было выявлено 8 незаконных детских лагерей, которые не были включены в реестр детских оздоровительных учреждений и не имеющие разрешение на функционирование. По данным фактам организаторам были вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Рабочая группа межведомственной комиссии выезжала в указанные организации, фактов функционирования лагерей не было установлено.