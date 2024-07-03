Роспотребнадзор выявил незаконный детский лагерь в СНТ под Новосибирском

В Новосибирской области с начала 2024 года выявили один незаконный детский лагерь в СНТ «Мичуринец». Об этом изданию АиФ-Новосибирск сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
По данным ведомства, что в текущем году в регионе выявили только один незаконный детский лагерь, который устроили в СНТ под Новосибирском. Добавим, что ранее о нем сообщал губернатор региона Андрей Травников.
«На территории садового товарищества председатель организовал несанкционированный мини-лагерь, куда привез чужих детей», — рассказал на оперативном совещании глава Новосибирской области.
В прошлом году было выявлено 8 незаконных детских лагерей, которые не были включены в реестр детских оздоровительных учреждений и не имеющие разрешение на функционирование. По данным фактам организаторам были вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Рабочая группа межведомственной комиссии выезжала в указанные организации, фактов функционирования лагерей не было установлено.
«Санитарными правилами СП 2.4.3648−20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи” строго установлено обязательное наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха и оздоровления детей санитарно-эпидемиологическим требованиям», — указали в Роспортребнадзоре.
В ведомстве также отметили, что организации, имеющие соответствующее заключение включаются в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей на территории Новосибирской области. Он составляется Министерством труда и социального развития региона на официальном сайте.
Что касается обеспечения полноценного и безопасного отдыха для детей, в преддверии летнего сезона специалистами Управления проводится мониторинг сети Интернет (объявления, реклама, соцсети) на предмет выявления предложений об организации отдыха детей в лагерях, у которых нет санитарно-эпидемиологического заключения.
В Роспотребнадзоре также призвали родителей при направлении ребенка в оздоровительный лагерь уточнить — включен ли он в реестр субъекта РФ.