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Что произошло в Хабаровском крае к утру 3 июля

Пьяный мужчина хвастался ножом и убил женщину в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

38-летний мужчина, подвыпив, стал хвастаться ножом и убил женщину, вонзив ей лезвие в грудь. Это произошло в Индустриальном районе Хабаровска. Убийцу приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В Хабаровске в последнее время происходят странные события, связанные с неадекватным поведением людей на улице. Недавно в Сети появилось видео, на котором голая женщина вылезает из машины через окно и начинает совершать какие-то движения, похожие на полет или танец. Инцидент произошел в ночь на 2 июля. Женщину доставили в медучреждение, а причины ее поведения пока неизвестны.

Китайский блогер Лю Цян вместе со своей русской супругой Анастасией побывали в Хабаровском крае. Мужчина был поражен красотой и богатством природы Дальнего Востока. Лю Цян начал вести свой блог в 2021 году. Его блог, рассчитанный на китайскую аудиторию, набрал более 1,6 миллиона подписчиков. Ля Цян и Анастасия посетили нанайское село Джари, мини-ферму «Пушистики», несколько туристических объектов и вышли в прямой эфир с фестиваля «Амурские волны».