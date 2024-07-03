Что произошло в Хабаровском крае к утру 3 июля

В Хабаровске в последнее время происходят странные события, связанные с неадекватным поведением людей на улице. Недавно в Сети появилось видео, на котором голая женщина вылезает из машины через окно и начинает совершать какие-то движения, похожие на полет или танец. Инцидент произошел в ночь на 2 июля. Женщину доставили в медучреждение, а причины ее поведения пока неизвестны.