Уникальную мозаичную икону царской семьи скоро увидят хабаровчане

Свято-Петропавловский женский монастырь посетили высокие гости из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря — флагмана государственной политики в области реставрации памятников истории и искусства.
Вместе с реставраторами Дальневосточного художественного музея они побывали в мастерских обители — мозаичной, иконописной, осмотрели храмы монастыря, увидели иконы и росписи, написанные сестрами. Работы мастерских поразили своей уникальностью и получили высокую оценку специалистов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Один из них — художник-реставратор высшей категории, кандидат искусствоведения Александр Горматюк. Он работал над росписью храмов и храмовых иконостасов в России, Великобритании, на Афоне, осуществил ряд международных художественно-реставрационных проектов в Греции, Египте и других странах.
Гость отметил, что все росписи и иконы выполнены на высоком профессиональном уровне.
Особое внимание высоких гостей привлекла мозаичная икона святых Царственных страстотерпцев, то есть семьи последнего русского императора и его семьи, расстрелянной после революции и причисленной к лику святых. Сестры уже завершают работу над ней, и скоро она засверкает во всем своем великолепии в новом храме на подворье обители в Хабаровске, он достраивается рядом с городским кладбищем.