Уникальную мозаичную икону царской семьи скоро увидят хабаровчане

Особое внимание высоких гостей привлекла мозаичная икона святых Царственных страстотерпцев, то есть семьи последнего русского императора и его семьи, расстрелянной после революции и причисленной к лику святых. Сестры уже завершают работу над ней, и скоро она засверкает во всем своем великолепии в новом храме на подворье обители в Хабаровске, он достраивается рядом с городским кладбищем.