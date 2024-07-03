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Жарко и солнечно: какая погода будет в Хабаровском крае 3 июля

Температурный фон во всём регионе продолжит расти.

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 51% 763 мм рт. ст. +26°
Источник: Агентство «Москва»

В среду, 3 июля, в Хабаровском крае ожидается жаркая и сухая погода. Такой прогноз дали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +31…+33 градус, к ночи похолодает до +20…+22 градусов. Ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +31…+33 градуса, к ночи похолодает до +17…+19 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

В Вяземском днём +30…+32 градуса. С утра кратковременный дождь, днём без существенных осадков. Ветер южный, 5−10 м/с.

В Советской Гавани днём +28…+30 градусов, к ночи похолодает до +17…+19 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +28…+30 градусов, к ночи похолодает до +15… +17 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

В Охотске днём +15…+17 градусов. Без осадков. Ветер северно-западный, 5−10 м/с.