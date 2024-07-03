Жарко и солнечно: какая погода будет в Хабаровском крае 3 июля

В среду, 3 июля, в Хабаровском крае ожидается жаркая и сухая погода. Такой прогноз дали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +31…+33 градус, к ночи похолодает до +20…+22 градусов. Ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +31…+33 градуса, к ночи похолодает до +17…+19 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.
В Советской Гавани днём +28…+30 градусов, к ночи похолодает до +17…+19 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +28…+30 градусов, к ночи похолодает до +15… +17 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.
В Охотске днём +15…+17 градусов. Без осадков. Ветер северно-западный, 5−10 м/с.