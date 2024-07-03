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Двойное мошенничество: жертва аферистов пошла по их стопам

В Приморье осудят женщину, отдавшую аферистам деньги своей подруги.

Источник: Комсомольская правда

Необычное уголовное дело раскрыли приморские следователи. Его фигуранткой стала женщина, попавшая в сети телефонных мошенников. Однако перевела им жертва не свои деньги, а взятые в кредит на имя собственной подруги, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

На 55-летнюю жительницу Владивостока вышли аферисты, которые традиционно предложили ей заработать на инвестициях. Женщина согласилась в ожидании большого куша. Но, так как собственных денег у нее не было, она сама решила провернуть незаконную схему.

Она взяла телефон своей подруги и с помощью установленного на нем мобильного банковского приложения оформила на нее кредит на два миллиона рублей. Полученные деньги она и перевела аферистам.

Теперь саму женщину осудят по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Она может лишиться свободы на срок до десяти лет и заплатить штраф до миллиона рублей.

Надо полагать, что дружбе женщин тоже пришел конец.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как мошенники обманули в Приморье женщину на 200 тысяч рублей.