Новый сезонный маршрут запустят в Хабаровске с 11 июля

С 11 июля в Хабаровске запустят новый сезонный троллейбусный маршрут, который заменит автобус № 28. Он будет следовать от Дворца профсоюзов до дач малого аэропорта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Номер маршрута троллейбуса остался прежним — 28-й, и он будет следовать по тому же пути, что и раньше. Как и троллейбусы №№ 2 и 3, новый маршрут будет использовать автономный ход, который позволяет преодолевать десятки километров без подключения к контактной сети», — рассказал руководитель МУП Хабаровска «ГЭТ» Дмитрий Зеленев.
Троллейбусы будут выходить на линию до октября, пока продолжается сезон. Дмитрий Зеленев подчеркнул, что это направление востребовано у пассажиров в определенный период, и пассажиропоток там высокий. Поэтому, скорее всего, в следующем году маршрут будет запущен вновь.