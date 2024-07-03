Новый сезонный маршрут запустят в Хабаровске с 11 июля

«Номер маршрута троллейбуса остался прежним — 28-й, и он будет следовать по тому же пути, что и раньше. Как и троллейбусы №№ 2 и 3, новый маршрут будет использовать автономный ход, который позволяет преодолевать десятки километров без подключения к контактной сети», — рассказал руководитель МУП Хабаровска «ГЭТ» Дмитрий Зеленев.