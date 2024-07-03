Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый сезонный маршрут запустят в Хабаровске с 11 июля

Троллейбус будет следовать до дач малого аэропорта.

Источник: Комсомольская правда

С 11 июля в Хабаровске запустят новый сезонный троллейбусный маршрут, который заменит автобус № 28. Он будет следовать от Дворца профсоюзов до дач малого аэропорта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Номер маршрута троллейбуса остался прежним — 28-й, и он будет следовать по тому же пути, что и раньше. Как и троллейбусы №№ 2 и 3, новый маршрут будет использовать автономный ход, который позволяет преодолевать десятки километров без подключения к контактной сети», — рассказал руководитель МУП Хабаровска «ГЭТ» Дмитрий Зеленев.

Троллейбусы будут выходить на линию до октября, пока продолжается сезон. Дмитрий Зеленев подчеркнул, что это направление востребовано у пассажиров в определенный период, и пассажиропоток там высокий. Поэтому, скорее всего, в следующем году маршрут будет запущен вновь.