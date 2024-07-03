Экс-руководителя миграционного отдела будут судить в Приморье

Следственными органами СК России в Приморском крае успешно завершёно расследование уголовного дела, возбуждённого против бывшего руководителя миграционного отдела ОП № 4 УМВД России по Приморскому краю Ёлены Бормотко.
Как сообщил Telegram-канал «Следком Приморья», Бормотко обвиняется по части 1 статьи 293 УК РФ в халатности при выполнении своих должностных обязанностей, что привело к незаконному продлению срока пребывания в России гражданина Узбекистана А. Умирова.
В марте 2023 года Бормотко не провела должную проверку документов, предъявлённых Умировым, среди которых находился подложный патент на работу. Это привело к продлению срока его пребывания на территории РФ, несмотря на отсутствие у него законных оснований для этого. Более того, ранее, в 2014 году, Умиров был осуждён, а затем выдворен из страны за совершение особо тяжкого преступления против личности.
Просчёт представителя миграционного отдела позволил Умирову остаться в России и организовать преступную группировку, которая с января по июль 2023 года совершила серию тяжких преступлений во Владивостоке.
Защита Ёлены Бормотко уже ознакомилась с материалами дела, а следователь подготовил обвинительное заключение. Расследование завершёно.
В настоящее время уголовное дело в отношении Умирова и ещё четырёх членов его группировки находится на рассмотрении в следственных органах Приморья. Все члены банды находятся в СИЗО в ожидании окончания расследования.