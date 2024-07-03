Экс-руководителя миграционного отдела будут судить в Приморье

В марте 2023 года Бормотко не провела должную проверку документов, предъявлённых Умировым, среди которых находился подложный патент на работу. Это привело к продлению срока его пребывания на территории РФ, несмотря на отсутствие у него законных оснований для этого. Более того, ранее, в 2014 году, Умиров был осуждён, а затем выдворен из страны за совершение особо тяжкого преступления против личности.