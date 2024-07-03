В День семьи, любви и верности в Приморье вступят в брак 29 пар

Праздник в 2024 году выпадает на понедельник и это для ЗАГСов обычно нерабочий день. Но несмотря на это специалисты готовятся провести в праздничной обстановке торжественные регистрации для 29 пар брачующихся. Больше всего молодоженов за этот период предполагается во Владивостоке — 121. Еще 35 пар — в Уссурийске, в Артеме — 21, в Находке — 20.