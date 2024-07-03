В День семьи, любви и верности в Приморье вступят в брак 29 пар

Почти 30 пар поженятся в Приморье в День семьи, любви и верности, сообщает ИА PrimaMedia. Как уточнили в департаменте ЗАГС по региону, с 4 по 8 июля заключить брак собираются 297 пар молодоженов.
Праздник в 2024 году выпадает на понедельник и это для ЗАГСов обычно нерабочий день. Но несмотря на это специалисты готовятся провести в праздничной обстановке торжественные регистрации для 29 пар брачующихся. Больше всего молодоженов за этот период предполагается во Владивостоке — 121. Еще 35 пар — в Уссурийске, в Артеме — 21, в Находке — 20.
В День семьи, любви и верности регистрировать браки во Владивостоке будет отдел ЗАГС № 1.
В этом году 8 июля выпадает на понедельник — традиционно нерабочий день у органов ЗАГС.
Кроме свадеб планируются и другие мероприятия. Например, в Арсеньеве, Артеме, Дальнереченске, Находке, Уссурийске и Дальнереченском районе пройдут Парады семей, в которых будут участвовать дети и взрослые. В других муниципалитетах запланированы семейные эстафеты, фотоконкурсы и выставки детских работ.
Напомним, что 2024 год был объявлен Годом семьи. Кроме того, указом президента России Владимира Путина День семьи, любви и верности приобрел статус официального праздника.