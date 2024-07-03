В центре Хабаровска помимо Ленина перекроют ещё одну улицу

На улице Ленина в районе Дальневосточного управления гидрометеослужбы энергетики 1 июля приступили к строительству монолитного полупроходного канала непосредственно под автодорогой. Также в рамках масштабных работ заменят порядка 500 метров труб с увеличением диаметра с 720 до 1020 мм. Здесь проводят реконструкцию для подключения новых потребителей (будущее здание суда, несколько жилых комплексов и аквапарк), а также для повышения надежности системы в этом районе.