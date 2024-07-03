В центре Хабаровска помимо Ленина перекроют ещё одну улицу

Хабаровские тепловые сети «ДГК» продолжают реализацию масштабной ремонтной кампании тепломагистралей. Всего в 2024 году энергетики выполнят работы на 25 участках, затратив на эти цели порядка 1 млрд рублей. Кроме того, в краевой столице перекроют движение по улице Гамарника, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На улице Ленина в районе Дальневосточного управления гидрометеослужбы энергетики 1 июля приступили к строительству монолитного полупроходного канала непосредственно под автодорогой. Также в рамках масштабных работ заменят порядка 500 метров труб с увеличением диаметра с 720 до 1020 мм. Здесь проводят реконструкцию для подключения новых потребителей (будущее здание суда, несколько жилых комплексов и аквапарк), а также для повышения надежности системы в этом районе.
— Улица Ленина перекрыта до 15 августа, однако строители постараются сделать все, чтобы открыть движение раньше этой даты. У подрядчика для этого есть все необходимое, — рассказал главный инженер Хабаровских тепловых сетей Денис Козуб.
В районе площади Блюхера ведутся работы еще на одном отрезке ТМ-18. Здесь сети не менялись около 20 лет. Ориентировочно с 20 июля теплосетевики переместятся с самой площади на улицу Гамарника в район пересечения со Слободской. Проезд по Гамарника ограничат, а Слободскую оставят открытой. Точные сроки остановки автомобильного движения ДГК уточнит позже.