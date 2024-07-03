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В Красноярске 3 июля автомобили и автобусы проверят на экологичность

Акция пройдёт в районе Железнодорожного вокзала и Железнодорожной больницы.

Источник: Минэкологии Красноярского края

В Красноярске транспорт проверят на экологичность. Об этом сообщает краевое министерство экологии.

3 июля на экологичность будут проверять автобусы и автомобили. Проверки пройдут с 12.00 до 14.00 на остановке «ЖД вокзал», с 14.00 до 16.00 на остановке «ЖД больница».

Акцию проводят в добровольном порядке. Транспорт, не превышающий показатели по выбросам, получит специальную наклейку. Непрошедшим проверку выдадут рекомендации по устранению нарушений.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае пожарные получили новую спецтехнику.

экология