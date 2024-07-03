Почему в Казахстане второй год подряд снижается рождаемость, объяснили эксперты

Как передает телеканал, ссылаясь на данные Бюро нацстатистики, в первом квартале этого года родились почти 92 тысячи малышей. Это на 1,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
Наибольшее число новорожденных было зарегистрировано в Туркестанской области. Несмотря на высокий показатель, это меньше на 2,1%, чем в прошлом году. Вторую и третью строчку занимают Алматы и Алматинская область. Шымкент и Астана замыкают пятерку лидеров. Меньше всего детей родилось в областях Ұлытау, СКО и ВКО.
В 2023 году в стране родились свыше 385 тысяч человек, что на 3,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. Сокращение рождаемости наблюдается второй год подряд.
Основными причинами снижения в Казахстане эксперты называют социально-экономические факторы: рост стоимости жизни, неопределенность на рынке труда и необходимость получения качественного образования. Все это вынуждает молодых казахстанцев откладывать создание семьи и рождение детей.
«Снижение рождаемости — это не отложенные роды. Это в первую очередь то, что в годы пандемии уже женщины поколения 80-х реализовали свои репродуктивные пожелания. И второй момент: в активный репродуктивный возраст вступило поколение 90-х. Учитывая текущие тенденции, мы можем сказать, что уровень рождаемости в Казахстане будет постепенно идти на спад», — поделилась демограф Аяулым Сагынбаева.
Тем временем средний возраст женщин, решающих родить первого ребенка, значительно увеличился. Если раньше большинство женщин становились матерями в возрасте до 25 лет, то сейчас все чаще это решение откладывают до 30 лет и старше.
«Когда-то это считалось первородящей старшего возраста. Еще 25 лет назад это было 24 года. То есть женщина с 31 года не успевает родить 2−3 детей, часто останавливается на одном или максимум на двух. У нас основные драйверы рождаемости — это южные регионы, где наоборот становится более острая проблема планирования семьи, потому что многие женщины нездоровы, и для них каждая беременность и роды могут представлять риск для здоровья», — отметил академик НАН РК Вячеслав Локшин.
Специалисты отмечают, что изменения в демографических тенденциях требуют комплексного подхода и долгосрочного планирования. Важно учитывать как экономические, так и социальные аспекты, чтобы создать благоприятные условия для молодых семей и стимулировать рождаемость.
Помимо этого, необходимо развивать программы, направленные на поддержку репродуктивного здоровья женщин и обеспечение доступности медицинских услуг, добавили эксперты.
Напомним, в начале июня сообщалось, что численность населения Казахстана составляет 20,1 млн человек. Общий прирост населения с начала года составил 84 636 человек, или 0,42%. В Бюро нацстатистики сообщали, что в этом году больше всего увеличилось количество жителей Астаны. С начала года в столицу переехало 27 тыс. человек, на 1 мая в Астане проживало 1,4 млн жителей. При этом населения Алматы на 1 мая составляло 2,2 млн человек, а населения Шымкента — 1,2 млн человек. В ведомстве отмечали, что население продолжает снижаться в областях Абай, Жетicу, а также Северо-Казахстанской и Костанайской областях.