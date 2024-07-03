Почему в Казахстане второй год подряд снижается рождаемость, объяснили эксперты

Напомним, в начале июня сообщалось, что численность населения Казахстана составляет 20,1 млн человек. Общий прирост населения с начала года составил 84 636 человек, или 0,42%. В Бюро нацстатистики сообщали, что в этом году больше всего увеличилось количество жителей Астаны. С начала года в столицу переехало 27 тыс. человек, на 1 мая в Астане проживало 1,4 млн жителей. При этом населения Алматы на 1 мая составляло 2,2 млн человек, а населения Шымкента — 1,2 млн человек. В ведомстве отмечали, что население продолжает снижаться в областях Абай, Жетicу, а также Северо-Казахстанской и Костанайской областях.