В Нанайском районе Хабаровского края остановился подъём рек

Из-за сильных дождей в реках Анюй и Чуин возле села Арсеньево Нанайского района сильно поднялся уровень воды, который затопил подъездную дорогу к селу от трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, а также внутрипоселковые дороги и приусадебные участки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В связи с этим в Арсеньевском сельском поселении введен режим чрезвычайной ситуации, а на месте работают спасатели ГУ МЧС России по Хабаровскому края.
— Сегодня ночью вода отступила от подъездной дороги и теперь она проходима для легкового транспорта. Что касается самого Арсеньево, подъем рек остановился, но уровень воды все еще очень высокий, критический. У некоторых подтоплены огороды, но в дома к людям вода не зашла, — рассказал глава села Арсеньево Игорь Лончаков.
Напомним, накануне в село прибыла группа спасателей поисково-спасательного отряда МЧС России по Хабаровскому краю в составе пяти человек с лодкой и беспилотным летательным аппаратом, помимо мониторинга паводковой обстановки они оказывают необходимую помощь жителям населенного пункта.