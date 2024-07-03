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В Нанайском районе Хабаровского края остановился подъём рек

Однако паводковая ситуация пока критическая.

Источник: МЧС РФ

Из-за сильных дождей в реках Анюй и Чуин возле села Арсеньево Нанайского района сильно поднялся уровень воды, который затопил подъездную дорогу к селу от трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, а также внутрипоселковые дороги и приусадебные участки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В связи с этим в Арсеньевском сельском поселении введен режим чрезвычайной ситуации, а на месте работают спасатели ГУ МЧС России по Хабаровскому края.

— Сегодня ночью вода отступила от подъездной дороги и теперь она проходима для легкового транспорта. Что касается самого Арсеньево, подъем рек остановился, но уровень воды все еще очень высокий, критический. У некоторых подтоплены огороды, но в дома к людям вода не зашла, — рассказал глава села Арсеньево Игорь Лончаков.

Напомним, накануне в село прибыла группа спасателей поисково-спасательного отряда МЧС России по Хабаровскому краю в составе пяти человек с лодкой и беспилотным летательным аппаратом, помимо мониторинга паводковой обстановки они оказывают необходимую помощь жителям населенного пункта.

МЧС