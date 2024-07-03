В Нанайском районе Хабаровского края остановился подъём рек

— Сегодня ночью вода отступила от подъездной дороги и теперь она проходима для легкового транспорта. Что касается самого Арсеньево, подъем рек остановился, но уровень воды все еще очень высокий, критический. У некоторых подтоплены огороды, но в дома к людям вода не зашла, — рассказал глава села Арсеньево Игорь Лончаков.