Улицу Гамарника перекроют в конце июля в Хабаровске

В этом году планируется выполнить работы на 25 участках с общими затратами в размере миллиарда рублей. Помимо перекрытия улицы Ленина, движение по улице Гамарника также будет временно перекрыто в связи с ремонтными работами. Недалеко от Дальневосточного управления гидрометеослужбы уже началось строительство монолитного канала под автодорогой на улице Ленина. Также планируется заменить 500 метров труб большего диаметра для увеличения надежности и подключения новых потребителей, включая будущее здание суда, жилые комплексы и аквапарк. Об этом сообщают в пресс-службе АО «ДГК».