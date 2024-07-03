Улицу Гамарника перекроют в конце июля в Хабаровске

В этом году планируется выполнить работы на 25 участках с общими затратами в размере миллиарда рублей. Помимо перекрытия улицы Ленина, движение по улице Гамарника также будет временно перекрыто в связи с ремонтными работами. Недалеко от Дальневосточного управления гидрометеослужбы уже началось строительство монолитного канала под автодорогой на улице Ленина. Также планируется заменить 500 метров труб большего диаметра для увеличения надежности и подключения новых потребителей, включая будущее здание суда, жилые комплексы и аквапарк. Об этом сообщают в пресс-службе АО «ДГК».
По словам главного инженера Хабаровских тепловых сетей Дениса Козуба, перекрытие улицы Ленина продлится до 15 августа. Однако рабочие делают все возможное для ускорения завершения работ и восстановления доступа к проезжей части. Также в рамках планового ремонта происходит замена участка трубопровода на пересечении улиц Калараша и Краснореченской, что позволит расширить сеть и присоединить новых потребителей.
Ремонтные работы также проводятся на площади Блюхера и будут продолжены на улице Гамарника с конца июля. Автомобильное движение по Гамарника будет временно ограничено, но улица Слободская останется открытой.