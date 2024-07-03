Программу празднования 50-летия БАМа представили в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства культуры Иркутской области, с 18 июля фотовыставка «БАМ» Эдгара Брюханенко откроется в библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Также состоится презентация книги Сергея Коробова «Энциклопедия БАМа в миниатюрах», которую дополнит выставка артефактов из коллекции автора. В областном краеведческом музее имени Муравьёва-Амурского уже сейчас можно посетить выставку «Железная опора России» с фотографиями, газетными вырезками, цитатами из книг и предметами из личных коллекций строителей магистрали.