Программу празднования 50-летия БАМа представили в Иркутской области

Например, с с 4 июля в Иркутском областном художественном музее откроется выставка «Магистраль. К 50-летию БАМа». В экспозицию войдут более 100 произведений, выполненных в технике живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Также впервые будет представлено многофигурное живописное полотно Лидии Куклис-Шестаковой «Жажда».
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства культуры Иркутской области, с 18 июля фотовыставка «БАМ» Эдгара Брюханенко откроется в библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Также состоится презентация книги Сергея Коробова «Энциклопедия БАМа в миниатюрах», которую дополнит выставка артефактов из коллекции автора. В областном краеведческом музее имени Муравьёва-Амурского уже сейчас можно посетить выставку «Железная опора России» с фотографиями, газетными вырезками, цитатами из книг и предметами из личных коллекций строителей магистрали.
В октябре в Иркутской области также начнётся фестиваль искусств «Огни магистрали-24». Праздничный агитпоезд проедет с большой культурной программой через такие населённые пункты, как Иркутск, Тайшет, Братск, Усть-Кут, Ния, Звёздный, Магистральный и Улькан.