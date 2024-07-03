Владивосток побил температурный рекорд 30-летней давности

Напомним, ранее мы писали о том, что в Приморье жарких дней станет больше, а количество осадков уменьшится. Первая стадия летнего муссона принесла в край длительные ливневые дожди. Из-за обрушившихся на край паводков дома и улицы в населенных пунктах ушли под воду, наиболее пострадавшим от удара непогоды оказался Дальнереченск.