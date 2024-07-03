Владивосток побил температурный рекорд 30-летней давности

В прошедший вторник, 2 июля, приморская столица установила новый температурный рекорд. Столбики термометров превысили показатели 30-летней давности, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.
По информации синоптиков, в День города во Владивостоке потеплело до +27,4°С.
«Последний раз такая жара 2 июля отмечалась в 1994 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки +27,3°С», — добавили синоптики.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Приморье жарких дней станет больше, а количество осадков уменьшится. Первая стадия летнего муссона принесла в край длительные ливневые дожди. Из-за обрушившихся на край паводков дома и улицы в населенных пунктах ушли под воду, наиболее пострадавшим от удара непогоды оказался Дальнереченск.