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Проезжую часть улиц сузили в нескольких районах Новосибирска

В Центральном округе и Ленинском районе Новосибирска введены временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Источник: Прецедент

Со 2 по 15 июля будет сужена проезжая часть улицы Ипподромской рядом с домом № 5 на улице Военной — на 5 метров. Аналогичные ограничения коснутся и улицы Сибирской возле дома № 46, где проезжая часть уменьшится на 3 метра.

Кроме того, со 2 по 15 июня будет перекрыт участок улицы Связистов возле частного дома № 56.

Данные изменения на дорогах связаны с проведением работ на теплотрассах. Администрация города призывает водителей быть внимательными и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске закроют ночное движение по улице Ипподромской до конца лета. Редакция также писала о том, что мэрия Новосибирска готова расторгнуть контракты с тремя недобросовестными подрядчиками.

Егор САФРОНОВ.