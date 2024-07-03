Проезжую часть улиц сузили в нескольких районах Новосибирска

Со 2 по 15 июля будет сужена проезжая часть улицы Ипподромской рядом с домом № 5 на улице Военной — на 5 метров. Аналогичные ограничения коснутся и улицы Сибирской возле дома № 46, где проезжая часть уменьшится на 3 метра.
Кроме того, со 2 по 15 июня будет перекрыт участок улицы Связистов возле частного дома № 56.
Данные изменения на дорогах связаны с проведением работ на теплотрассах. Администрация города призывает водителей быть внимательными и следовать указаниям временных дорожных знаков.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске закроют ночное движение по улице Ипподромской до конца лета. Редакция также писала о том, что мэрия Новосибирска готова расторгнуть контракты с тремя недобросовестными подрядчиками.
Егор САФРОНОВ.