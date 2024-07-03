Проезжую часть улиц сузили в нескольких районах Новосибирска

Со 2 по 15 июля будет сужена проезжая часть улицы Ипподромской рядом с домом № 5 на улице Военной — на 5 метров. Аналогичные ограничения коснутся и улицы Сибирской возле дома № 46, где проезжая часть уменьшится на 3 метра.