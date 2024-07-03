Телеведущую Юлию Меньшову рассмешил герб Искитима Новосибирской области

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в своём tg-канале старый мем о гербе Искитима.
На нём написано: «Что вы хотите от человека, который родом из города, где два бобра по синей волне не поделили шпатель?».
Меньшова оставила под постом эмоции радости в виде нескольких скобочек.
Смысл герба Искитима объясняется на сайте Государственного геральдического регистра РФ. Там указано, что синим отмечена «волнообразная лазоревая оконечность», а «два золотых противостоящих бобра» держат в лапах серебряный мастерок. Герб утверждён в 2006 году.