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Телеведущую Юлию Меньшову рассмешил герб Искитима Новосибирской области

А именно позабавил старый мем.

Источник: Аргументы и факты

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в своём tg-канале старый мем о гербе Искитима.

На нём написано: «Что вы хотите от человека, который родом из города, где два бобра по синей волне не поделили шпатель?».

Меньшова оставила под постом эмоции радости в виде нескольких скобочек.

Смысл герба Искитима объясняется на сайте Государственного геральдического регистра РФ. Там указано, что синим отмечена «волнообразная лазоревая оконечность», а «два золотых противостоящих бобра» держат в лапах серебряный мастерок. Герб утверждён в 2006 году.

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