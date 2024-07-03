Пхукет глазами хабаровского фотографа: архивные фото 2015 года

Пхукет ассоциируется у хабаровчан много с чем: это и экскурсии на острова среди лазурного моря, и поездки на слоновьи фермы, и знаменитые на весь мир улицы ночных развлечений, и сумасшедшее движение на дорогах. В такой круговерти эмоций и ярких моментов легко потеряться и не заметить магию обычной жизни — очарование тихих улочек, где живут только местные, красоту отдельного цветка, забавные сценки, происходящие между людьми, отдельные детали и моменты.