Стало известно имя преемника Фролова в руководстве омского «Электрического транспорта»

Напомним, с января 2021 года «Электрический транспорт» возглавлял Сергей Фролов (на фото), в трудовой биографии которого на тот момент присутствовали должности главы Кировского округа Омска, первого заместителя мэра города, директора департамента городского хозяйства и даже исполняющего обязанности главы города. О его уходе на заслуженный отдых мэр Сергей Шелест объявил в минувший понедельник, 1 июля 2024 года. При этом Фролов продолжает оставаться депутатом Омского городского Совета.