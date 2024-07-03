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Стало известно имя преемника Фролова в руководстве омского «Электрического транспорта»

На официальном сайте МП города Омска «Электрический транспорт» обновились данные о руководстве.

Источник: Reuters

По состоянию на среду, 3 июля 2024 года, муниципальное предприятие, ответственное за работу троллейбусов и трамваем в качестве исполняющего обязанности директора возглавляет Вадим Филонов.

Примечательно, что данные нового руководителя совпадают с ФИО генерального директора учрежденного в январе 2024 года ООО «Омский региональный экологический оператор», который, судя по регистрационным данным, не является омичом.

Напомним, с января 2021 года «Электрический транспорт» возглавлял Сергей Фролов (на фото), в трудовой биографии которого на тот момент присутствовали должности главы Кировского округа Омска, первого заместителя мэра города, директора департамента городского хозяйства и даже исполняющего обязанности главы города. О его уходе на заслуженный отдых мэр Сергей Шелест объявил в минувший понедельник, 1 июля 2024 года. При этом Фролов продолжает оставаться депутатом Омского городского Совета.