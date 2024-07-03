Банковское приложение перестало работать у хабаровчан

В Хабаровске перестало работать популярное банковское приложение. Об этом сообщают горожане в местных Telegram-каналах и чатах.
Сбои в сервисе начали происходить утром 3 июля. Как пишут жители, периодически они не могут зайти в приложение, а при попытке сделать денежный перевод на другой счёт им выдаёт ошибку. Сбер.
«Не шутите так, я же хочу свои деньги!» — пишет Анастасия в комментариях к посту в паблике «BIGBRO Хабаровск».
«Безумцы, в любой момент готовы вас кинуть…» — сетует пользователь с ником Джон.
Также некоторые хабаровчане отметили, что не могут снять наличные деньги в банкоматах.
По данным сайта Downdetector, сбои в приложении банка на Дальнем Востоке фиксируются не только в Хабаровском, но и в Приморском крае. Причина технических неполадок пока не известна. Сбербанк.