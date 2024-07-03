Новшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристы

Во-первых, от самого входа вдоль тропы стоят деревянные столбики с натянутыми канатами. Это ограждение, чтобы не сходили с троп, не шли по опасным сыпучим участкам. Турист хорошо воспитывается, когда к нему не с запретами, а с объяснением и лаской. При таком подходе ему уже нарушать правила не хочется — именно в этом философия Кирилла Решетникова.