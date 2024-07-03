Ограничить работу «наливаек» в жилых домах предложили в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, законопроект предполагает ограничить продажу алкоголя с 22:00 до 9:00 в «наливайках» в жилых домах, которые по факту барами не являются, но соответствующей продукцией торгуют круглосуточно. По заверению руководителя службы, Ольги Степановой, такая мера поможет защитить права граждан на тишину и спокойствие в местах их проживания. Фактически законопроект приравняет бары, где алкоголь продаётся круглосуточно, к обыкновенным магазинам.