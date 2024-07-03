Экономия на проезде в Омске

Пассажиры городского общественного транспорта Омска получили возможность сэкономить на проезде 8 ₽
Для этого им нужно оплачивать поездку через систему быстрых платежей с помощью NFC-табличек, установленных в салоне автобусов, троллейбусов и трамваев.
Об акции подробно рассказали директор департамента транспорта администрации города Омска Вадим Кормилец и генеральный директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев.
Подробности в материале omsk.aif.ru.
Выбери свой способ оплаты
С 1 июля в Омске изменилась стоимость проезда в общественном транспорте: 35 рублей теперь нужно платить по безналичному расчёту, 40 — за наличные, но в рамках договоренностей городских властей и НСПК (операционный платёжный и клиринговый центр СБП) на поездке можно сэкономить. Для этого нужно выбрать определённый способ оплаты — по QR-коду или по NFC-метке.
«С 17 июня система уже работает на электрическом транспорте, — рассказал директор департамента транспорта администрации города Омска Вадим Кормилец. — Омичи оценили технологичность и выгоду такого способа оплаты и скидки на поездку».
NFC-таблички наклеены на стекле у входных дверей общественного муниципального транспорта, появятся они и у некоторых частников. Узнать таблички можно по логотипу системы быстрых платежей.
«При оплате поездки скидка считается автоматически, а информация о платеже отобразится в сервисе СБП или приложении банка», — отметил генеральный директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев.
Акция по предоставлению скидки продлится до 30 сентября; если она себя хорошо зарекомендует, сроки могут и продлить.
В акции могут участвовать нельготные категории пассажиров. На это Вадим Кормилец обращает особое внимание.
«Важный момент — скидка предоставляется гражданам, которые не имеют льгот, — сказал он. — Для льготников скидка уже есть. Школьники платят за проезд 25 рублей, студенты и пенсионеры — 28, а для остальных граждан предоставляется скидка на 8 рублей. И вместо 35 рублей с 1 июля они могут платить за поездку 27 рублей».
Безопасность гарантируют
Глава департамента транспорта рассказал о том, как обеспечивается безопасность при оплате по QR-кодам. В первую очередь экипажи следят за тем, чтобы на табличках не появлялись посторонние наклейки. И кондукторы, и водители предупреждены о возможных уловках мошенников.
«Перед выходом на линию экипажи проверяют таблички в салонах подвижного состава, — пояснил Вадим Кормилец. — Кроме того, почти во всём транспорте работают камеры».
Всего для пассажирского транспорта предоставлено 2000 NFC-табличек.
«Мы исходили из расчёта по две на салон — у передней и задней дверей. В автобусах большого класса их разместили по три, — рассказал глава “Пассажирсервиса” Алексей Васильев. — Изначально планировалось по пять на салон. Пока мы следим за тем, как они крепятся, клеятся, каково их качество, удобны ли для оплаты. Производителей таких табличек много, нам бы хотелось выбрать оптимальный вариант. По размерам пока те, что есть, устраивают, если нужно будет, увеличим».
Добавим, что стоимость оплаты проезда по «Омке» на лимитном тарифе — на 30 и 60 поездок — сохранится в размере 25 ₽ до 20 июля.
«Потому что необходимо заверить документы, утверждающие стоимость проезда по карте “Омка”. Она составит 35 ₽, как и при безналичной оплате», — разъяснил Вадим Кормилец.
Но пользователи мобильного приложения «Омка» при этом могут получить кэшбек в 5% за пополнение баланса кошелька. Акция продлится до конца сентября, для участия в ней необходимо пройти регистрацию на официальном сайте или в мобильном приложении «Привет!».
Уточняется, что максимальный размер кэшбека — 1000 ₽ на одного пользователя в месяц.