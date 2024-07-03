Экономия на проезде в Омске

«Мы исходили из расчёта по две на салон — у передней и задней дверей. В автобусах большого класса их разместили по три, — рассказал глава “Пассажирсервиса” Алексей Васильев. — Изначально планировалось по пять на салон. Пока мы следим за тем, как они крепятся, клеятся, каково их качество, удобны ли для оплаты. Производителей таких табличек много, нам бы хотелось выбрать оптимальный вариант. По размерам пока те, что есть, устраивают, если нужно будет, увеличим».