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Ливни с грозами продлятся до 5 июля в Новосибирске

Купаться в такую погоду спасатели строго не рекомендуют.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 78% 763 мм рт. ст. +26°
Источник: AP 2023

Спасатели МАСС предупредили жителей Новосибирска о грядущих в город грозах, сильных дождях и молний. Ухудшение погоды эксперты ожидают с 3 по 5 июля.

«Купание в грозу представляет серьезную опасность и может быть смертельно опасным. Во-первых, молнии являются крайне опасными природными явлениями, и вода служит отличным проводником электричества. Поэтому, если вы находитесь в воде во время грозы, у вас есть высокий шанс быть пораженным молнией», — сообщают спасатели.

Также уточняется, что купание во время грозы может обернуться утоплением. Это связано с повышением волнения вод.

Ранее мы писали, что более 10 детей утонули в июне в Новосибирской области. Количество погибших несовершеннолетних на воде возросло, по сравнению с прошлым годом.

Марк Светов