Ливни с грозами продлятся до 5 июля в Новосибирске

«Купание в грозу представляет серьезную опасность и может быть смертельно опасным. Во-первых, молнии являются крайне опасными природными явлениями, и вода служит отличным проводником электричества. Поэтому, если вы находитесь в воде во время грозы, у вас есть высокий шанс быть пораженным молнией», — сообщают спасатели.