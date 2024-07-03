Ливни с грозами продлятся до 5 июля в Новосибирске

Спасатели МАСС предупредили жителей Новосибирска о грядущих в город грозах, сильных дождях и молний. Ухудшение погоды эксперты ожидают с 3 по 5 июля.
«Купание в грозу представляет серьезную опасность и может быть смертельно опасным. Во-первых, молнии являются крайне опасными природными явлениями, и вода служит отличным проводником электричества. Поэтому, если вы находитесь в воде во время грозы, у вас есть высокий шанс быть пораженным молнией», — сообщают спасатели.
Также уточняется, что купание во время грозы может обернуться утоплением. Это связано с повышением волнения вод.
Ранее мы писали, что более 10 детей утонули в июне в Новосибирской области. Количество погибших несовершеннолетних на воде возросло, по сравнению с прошлым годом.
Марк Светов