Красноярский путешественник на мотоцикле добрался до Турции

Житель Красноярска Денис Политов доехал до Турции на мотоцикле. Об этом сообщает «Проспект Мира».
Путешественник Денис выехал на мотоцикле из Красноярска ещё в конце апреля. В пути он провёл 33 дня и проехал 15 тысяч километров, пройдя через пять стран.
Вначале он доехал до Новосибирска, затем до Казахстана, после чего добрался до Каспийского моря, через Астрахань в Грузию и дальше вплоть до Стамбула. В пути он находился с другом.
Самая дальняя точка в путешествии Дениса — пролив между Эгейским и Мраморным морем. После неё он повернул обратно и по тому же маршруту поехал до Красноярска.
Денис отметил, что проблемы, особенно у байкеров, могут возникнуть при пересечении границы с Грузией.
Это уже не первое дальнее путешествие Дениса на мотоцикле. Он уже ездил в Монголию, Казахстан, на Алтай, во Владивосток.
Ранее сообщалось о том, что московская семья смогла выиграть путёвку на отдых в Красноярске и приезжала в сибирский город на несколько дней.