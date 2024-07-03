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Красноярский путешественник на мотоцикле добрался до Турции

В пути он провёл 33 дня, проехав 15 тысяч километров.

Источник: Freepik

Житель Красноярска Денис Политов доехал до Турции на мотоцикле. Об этом сообщает «Проспект Мира».

Путешественник Денис выехал на мотоцикле из Красноярска ещё в конце апреля. В пути он провёл 33 дня и проехал 15 тысяч километров, пройдя через пять стран.

Вначале он доехал до Новосибирска, затем до Казахстана, после чего добрался до Каспийского моря, через Астрахань в Грузию и дальше вплоть до Стамбула. В пути он находился с другом.

Самая дальняя точка в путешествии Дениса — пролив между Эгейским и Мраморным морем. После неё он повернул обратно и по тому же маршруту поехал до Красноярска.

Путешественник рассказывает, что отдыхал в основном в мотелях на трассе, а одну ночь провёл в палатке у Эгейского моря.

Денис отметил, что проблемы, особенно у байкеров, могут возникнуть при пересечении границы с Грузией.

Это уже не первое дальнее путешествие Дениса на мотоцикле. Он уже ездил в Монголию, Казахстан, на Алтай, во Владивосток.

Ранее сообщалось о том, что московская семья смогла выиграть путёвку на отдых в Красноярске и приезжала в сибирский город на несколько дней.

туризм и отдых