Уже 330 заявлений: административная комиссия оценивает ущерб от паводка в Дальнереченске

В случае, если вода только вошла в дом, повредив его, можно получить десять тысяч рублей. Если утрачено не менее трех предметов первой необходимости, выплата составит 50 тысяч рублей, при полной потери такого имущества — 100 тысяч рублей. Эти суммы выплачиваются каждому человеку, проживающему в пострадавшем доме.