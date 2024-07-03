Уже 330 заявлений: административная комиссия оценивает ущерб от паводка в Дальнереченске

В Дальнереченске сотрудники административной комиссии начали обходить пострадавшие от паводка дома, чтобы определить размер нанесенного стихией ущерба для выплаты компенсаций. На сегодняшний день заявление на получение социальной выплаты подали уже 330 жителей города, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на администрацию городского округа.
Кроме оценки ущерба сотрудники комиссии выясняют у людей, какая помощь им нужна в первую очередь. За 2 июля обследовано 35 домов.
Как получить компенсацию за нанесенный паводком ущерб?
Для получения компенсации нужно обратиться с заявлением в администрацию города, приложив к нему копию паспорта (вторую-третью страницу и прописку), свидетельства о праве собственности на жилье или другого документа, подтверждающего проживание в доме и банковские реквизиты.
Сделать это нужно в течение двух месяцев от даты объявления в городе ЧС, то есть, 25 июня.
В случае, если вода только вошла в дом, повредив его, можно получить десять тысяч рублей. Если утрачено не менее трех предметов первой необходимости, выплата составит 50 тысяч рублей, при полной потери такого имущества — 100 тысяч рублей. Эти суммы выплачиваются каждому человеку, проживающему в пострадавшем доме.
К имуществу первой необходимости относятся холодильник, газовая или электрическая плита, кровать или диван, насос для подачи воды, отопительный котел и водонагреватель.
Выплаты за потерянный урожай краевым законом, к сожалению, не предусмотрены.