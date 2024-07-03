Благодаря прокуратуре в районе Новосибирска построят ливнёвку

В Первомайском районе Новосибирска мэрию обязали построить ливневую канализацию. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного органа.
Правоохранители проводили проверку по исполнению закона о благоустройстве и безопасности дорожного движения. Выяснили — на улице Одоевского после осадков затапливает дорогу. Причина — нет системы водоотведения.
В суд подали иск о понуждении муниципалитета обустроить ливнёвку. Требования удовлетворили.
«Исполнение судебного решения прокуратура контролирует», — говорится в сообщении.