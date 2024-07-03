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Благодаря прокуратуре в районе Новосибирска построят ливнёвку

Системой оборудуют улицу Одоевского.

Источник: РИА "Новости"

В Первомайском районе Новосибирска мэрию обязали построить ливневую канализацию. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Правоохранители проводили проверку по исполнению закона о благоустройстве и безопасности дорожного движения. Выяснили — на улице Одоевского после осадков затапливает дорогу. Причина — нет системы водоотведения.

В суд подали иск о понуждении муниципалитета обустроить ливнёвку. Требования удовлетворили.

«Исполнение судебного решения прокуратура контролирует», — говорится в сообщении.

Прокуратура