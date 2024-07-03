Хабаровчане смогут добраться на поезде к морю в Андреевку и Ливадию

Еще один мультимодальный маршрут железнодорожники запустят в направлении Находки: Хабаровск — Тихоокеанская — Ливадия, который будет действовать также с 18 июля по 30 августа. От Хабаровска до станции Тихоокеанская пассажиры смогут добраться поездом № 214/213 Хабаровск — Тихоокеанская, а далее — автобусом до Ливадии (через Волчанец и другие базы отдыха на морском побережье). Расписание автобуса синхронизировано по времени прибытия и отправления поезда.