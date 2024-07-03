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Хабаровчане смогут добраться на поезде к морю в Андреевку и Ливадию

Мультимодальные маршруты открываются к пляжному сезону в Приморье.

Источник: РЖД

Дальневосточная железная дорога открывает туристический маршрут к местам отдыха на берегу Японского моря по направлению Советская Гавань — Уссурийск — Андреевка. Мультимодальным сервисом «поезд + автобус» можно будет отправиться с 18 июля по 30 августа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Еще один мультимодальный маршрут железнодорожники запустят в направлении Находки: Хабаровск — Тихоокеанская — Ливадия, который будет действовать также с 18 июля по 30 августа. От Хабаровска до станции Тихоокеанская пассажиры смогут добраться поездом № 214/213 Хабаровск — Тихоокеанская, а далее — автобусом до Ливадии (через Волчанец и другие базы отдыха на морском побережье). Расписание автобуса синхронизировано по времени прибытия и отправления поезда.

Билеты на совмещенные маршруты к курортам Японского моря можно приобрести в железнодорожных кассах или в приложении «РЖД пассажирам».

туризм и отдых