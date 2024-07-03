Сегодня часть омичей с Левобережья на целый день останется без воды

Сегодня, 3 июля, в Кировском округе Омска отключат водоснабжение в некоторых домах. Как сообщил «ОмскВодоканал», это произойдёт из-за дезинфекции водопровода по улицам 1−5 Островские.
Так, с 09:00 до 20:00 воды не будет на следующих адресах:
улица 1-я Островская, 2, 27; улица 2-я Островская/2-й Островский пер., 2-я Островская, 3, 38; улица Островская/5-й Островский пер.; улица 3-я Островская/5-й Островский пер., 3-я Островская, 142, 156.
Водоснабжения также не будет в частных домах:
улица 1-я Островская, 2−16, 1−49; Короткий переулок 1−11, 16; 2-й Островский пер., 2−10, 3−7; улица 3-я Островская, 68−72, 107, 115, 165−179, 124−162, 24а; улица 2-я Островская, 2−62, 1−55; 4-й Островский пер. 4−12, 1−7; 5-й Островский пер. 2а-14а, 1−9; улица 5-я Островская, 15а, 45, 49, 47, 69а-181, 108−112, 128−152.
Ранее сообщалось о том, что в селе Лузино Омского района местные жители остались без водоснабжения, нет ни холодной, ни горячей воды. Воду отключили из-за коммунальной аварии — подвалы нескольких домов и детского сада несколько месяцев топило канализационными стоками. Для устранения этой проблемы и потребовалось полное отключение воды.