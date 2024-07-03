Сегодня часть омичей с Левобережья на целый день останется без воды

Ранее сообщалось о том, что в селе Лузино Омского района местные жители остались без водоснабжения, нет ни холодной, ни горячей воды. Воду отключили из-за коммунальной аварии — подвалы нескольких домов и детского сада несколько месяцев топило канализационными стоками. Для устранения этой проблемы и потребовалось полное отключение воды.