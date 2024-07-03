В Пермском крае заключенный объявил голодовку

В колонии № 37 в Чусовском районе Пермского края заключенный объявил голодовку. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.
«17 июня в исправительной колонии № 37 ГУФСИН России по Пермскому краю осужденный 1983 г.р., состоящий на различных видах профилактического учета как склонный к посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность, отказался от приема пищи» — уточняет служба исполнения наказаний.
В ведомстве отметили, таким протестом осужденный пытается оказать давление на руководство учреждения с целью послабления режима содержания. Мужчина уже не раз нарушал общий порядок, провоцируя своим поведением ожесточение условий отбывания наказания.
На данный момент за голодающим наблюдают медики. По информации ГУФСИН госпитализация не требуется.
Напомним, 41-летний мужчина был судим за тяжкие преступления: «Изнасилование», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть человека», «Похищение человека» и «Разбойное нападение».