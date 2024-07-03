В Пермском крае заключенный объявил голодовку

«17 июня в исправительной колонии № 37 ГУФСИН России по Пермскому краю осужденный 1983 г.р., состоящий на различных видах профилактического учета как склонный к посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность, отказался от приема пищи» — уточняет служба исполнения наказаний.