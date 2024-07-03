В Казани отремонтируют «Сковородку» перед главным зданием КФУ

Памятник Ленину из бронзы и гранита был установлен к 150-летию университета в 1954 году. Его создателями стали скульптор Владимир Цигаль и архитектор Виктор Калинин. Постамент полукругом охватывает цветник. Здание клиники университета было построено в 1840 году по проекту архитектора Михаила Коринфского. Это трехэтажное кирпичное строение Г-образной формы, стены которого оштукатурены. Строгие классические формы фасадов соответствуют его функциональному назначению. При этом, уточняется в документе, здание «не является неотъемлемым элементом» классического архитектурного ансамбля университета, сложившегося в середине XIX века.